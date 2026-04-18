MinTIC niega participación de funcionarios en política tras señalamientos del candidato Iván Cepeda

TIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se pronunció frente a recientes cuestionamientos sobre una supuesta participación de funcionarios de la entidad en actividades de carácter político, luego de las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda.

Cepeda aseguró que el viceministro de las TIC, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp con el fin de promover su campaña electoral.

Más información Ángela María Orozco es la nueva vicepresidente senior de Avianca

“Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral”, afirmó el candidato.

Ante estos señalamientos, el Ministerio reiteró que, conforme a lo establecido en la Ley 996 de 2005, los servidores públicos tienen expresamente prohibido participar en actividades de proselitismo político o utilizar su cargo para favorecer intereses electorales.

La entidad aseguró que desconoce las acusaciones y precisó que, hasta el momento, no ha recibido denuncias formales ni evidencias que permitan establecer la ocurrencia de conductas irregulares. En ese sentido, afirmó que no existen elementos objetivos que sustenten los señalamientos.

“El Ministerio no puede hablar de participación política ni de uso indebido del cargo, en tanto no hay pruebas que respalden dichas afirmaciones”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, el MinTIC reiteró que todos sus funcionarios tienen instrucciones claras de actuar bajo los principios de imparcialidad, transparencia y legalidad, en línea con la función pública.

El comunicado también subraya que las labores del sector, especialmente en materia de transformación digital, están enfocadas exclusivamente en el desarrollo tecnológico del país y el bienestar de los ciudadanos, sin ningún tipo de intervención en asuntos electorales.

El Ministerio expresó su disposición de colaborar con las autoridades competentes en caso de cualquier requerimiento, y confió en que una evaluación objetiva, integral y basada en hechos permitirá esclarecer la situación conforme a derecho.