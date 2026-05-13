Incautan cerca de 300 botellas de licor adulterado en Lorica, Córdoba: un hombre fue capturado. Foto: Policía de Córdoba.

Montería

Miembros de la Policía en Córdoba reportaron la captura de un hombre en el municipio de Lorica, por su presunta responsabilidad en el delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.

Según la investigación, el hombre fue ubicado en un depósito de licor adulterado, donde se habrían incautado cerca de 300 botellas que pretendían ser comercializadas en la Feria de la Ganadería, prevista para el mes de junio de 2026 en Montería.

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“Logramos ubicar un sitio donde se estaba llevando a cabo la alteración de licor en Lorica, donde encontramos 300 galones de licor adulterado. Más de 300 botellas ya estaban dispuestas para salir a la venta a los ciudadanos”, dijo el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Fernando Guzmán.

“Con esto, no solo buscamos garantizar la salud de las personas, sino también lograr que esas rentas criminales no afecten el normal desarrollo de las festividades en el departamento”, agregó.

Según lo establecido, el lugar ilegal alcanzaba recaudos anuales por 160 millones de pesos.

Finalmente, las autoridades explicaron que con esta operación se saca de circulación un producto altamente peligroso para la salud.