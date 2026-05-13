Hernán Peña Álvarez lidera la transformación de la publicidad en Colombia como CEO de Omnicom Media
Hernán Peña Álvarez, nuevo CEO de Omnicom Media Group, habla sobre su reciente nombramiento en la red global de medios y comunicaciones.
Hernán Peña Álvarez lidera la transformación de la publicidad en Colombia como CEO de Omnicom Media
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Hernán Peña Álvarez fue nombrado como CEO de Omnicom Media Group, asumiendo una responsabilidad dignificativa en el panorama publicitario del país. Su nombramiento llega en un momento de profunda transformación para la industria, marcada por la tecnología, la data y la analítica.
Omnicom Media Colombia, bajo la dirección de Peña Álvarez, maneja un volumen de más de 200 anunciantes a través de sus seis agencias de medios..
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...