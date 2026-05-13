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13 may 2026 Actualizado 15:30

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Hernán Peña Álvarez lidera la transformación de la publicidad en Colombia como CEO de Omnicom Media

Hernán Peña Álvarez, nuevo CEO de Omnicom Media Group, habla sobre su reciente nombramiento en la red global de medios y comunicaciones.

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Maria José Castro

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Hernán Peña Álvarez fue nombrado como CEO de Omnicom Media Group, asumiendo una responsabilidad dignificativa en el panorama publicitario del país. Su nombramiento llega en un momento de profunda transformación para la industria, marcada por la tecnología, la data y la analítica.

Omnicom Media Colombia, bajo la dirección de Peña Álvarez, maneja un volumen de más de 200 anunciantes a través de sus seis agencias de medios..

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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