Gobierno desmiente que esté en campaña y niega uso de recursos públicos para constreñir votos

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la presunta participación en politica, de algunos funcionarios del Gobierno, entre ellos la embajadora de Colombia en Haití, quien habría ratificado su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda.

No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti salió en defensa de los señalamientos, y aseguró que el único trabajo del Gobierno en estas elecciones, ha sido el de ofrecer garantías democráticas y velar por la seguridad de los actores electorales.

Dijo que este Gobierno “ha hecho un esfuerzo sin precedentes”, para dar garantías electorales a las candidatas y los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales.

Desde la inscripción de las candidaturas, el jefe de la cartera del Interior aseguró que han fortalecido los esquemas de seguridad con para los actores electorales con 268 escoltas de la UNP, 425 policías, 96 vehículos blindados y 57 vehículos convencionales.

Adicionalmente, aseguró que después de las elecciones legislativas y consultas del pasado 8 de marzo, la Policía Nacional ha acompañado 453 eventos de campaña, con un total de 11.449 hombres. Además, hombre del Ejército han brindado acompañamiento en 76 eventos con 2.658 uniformados.

De esta manera, el ministro quiere demostrar que el Gobierno ha dado garantías plenas a todos los contenedores usando los recursos necesarios y ofreciendo medidas para que el próximo 31 de mayo, se presenten unas elecciones presidenciales sin ningún tipo de alteración.

¿Constreñimiento de votos?

Ante los rumores, el ministro Benedetti aseguró que el Gobierno Nacional no está utilizando recursos públicos para favorecer candidaturas.

Agregó que, ningún funcionario está participando política, ni usando recursos públicos para constreñir votos.