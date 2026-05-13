G50 lanza “Ibagué cambia contigo”, una estrategia para fortalecer la cultura ciudadana

Ibagué

El colectivo empresarial G50 anunció el lanzamiento oficial de su más reciente proyecto: la estrategia “Ibagué cambia contigo”. La iniciativa surge como una respuesta directa y proactiva de la corporación para liderar la transformación de la cultura ciudadana, una de las necesidades más apremiantes de la capital tolimense.

El G50 decidió tomar acciones concretas para generar cambios basados en la gestión y el liderazgo de alto nivel. La campaña busca mostrarles a los ibaguereños que el futuro de la ciudad reside en los gestos cotidianos y en la responsabilidad compartida entre ciudadanos y líderes sociales.

Así será el lanzamiento

Para marcar el inicio de este proyecto de transformación social, se programó una jornada cívica el próximo jueves 21 de mayo, que contará con las siguientes actividades:

Caravana de lanzamiento: iniciará a las 3:00 p.m. desde El Social La Samaria y recorrerá puntos estratégicos de la ciudad para promover el espíritu cívico de la comunidad.

Actividad musical por Ibagué: el cierre será a las 5:00 p.m. en el Centro Comercial Acqua Power Center y contará con la participación de artistas invitados para celebrar este compromiso colectivo.

“Estamos aquí para demostrar que el cambio es posible cuando los gestores de la ciudad se articulan bajo un mismo propósito”, afirmó Diego Jiménez, presidente del G50.

El proyecto “Ibagué cambia contigo” será el punto de partida de una estrategia de largo plazo para posicionar a Ibagué como un referente de civismo.

El G50 es un colectivo de líderes y empresarios de Ibagué dedicado a la ejecución de acciones colectivas y proyectos de alto impacto para el desarrollo de la ciudad. Entre sus primeros proyectos se destacan la Glorieta y la Locomotora de la calle 19, además de su primer programa de formación.