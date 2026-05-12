Exesposa de exgobernador del Tolima lo acusó de amenazas de muerte: “Dijo que me iba a matar”

Tolima

Gran revuelo ha generado la denuncia que hizo pública en redes sociales la exesposa del exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, a quien acusó de amenazarla de muerte a ella y a sus hijos luego de que decidiera terminar su relación sentimental.

Liliana Soler Carvajal, quien fue pareja sentimental de Orozco durante más de 23 años y gestora social de la Gobernación del Tolima en el periodo 2020–2023, denunció que el dirigente político del Partido Conservador se ofuscó luego de que ella terminara la relación tras descubrirle una presunta infidelidad con una menor de edad.

“Si me llega a pasar algo a mí o a algún miembro de mi familia, el único culpable es el señor José Ricardo Orozco Valero, debido a que lo eché de mi casa porque el día 22 de noviembre de 2025 me enteré de que tenía una relación desde hacía más de un año con una mujer de 17 años”, denunció la mujer.

Si bien el video habría sido grabado el pasado 18 de marzo, solo en las últimas horas fue publicado ante la opinión pública, al parecer por el riesgo advertido por la mujer. Lo más grave son las denuncias sobre amenazas de muerte en las que insiste a lo largo del video.

“José Ricardo Orozco me dijo que me iba a matar a mí y a toda mi descendencia, que no quedaría nada de nosotros sobre la faz de la tierra. En estos momentos quiero hacer esta denuncia pública. Yo no tengo ningún tipo de enemigos, absolutamente nada”, remarcó.

Soler Carvajal sostiene que cuenta con videos y demás pruebas que sustentarían sus denuncias en contra del dirigente político, quien ha manifestado su deseo de aspirar nuevamente a la Gobernación del Tolima en 2027.

Hasta el momento, el exgobernador Orozco ha guardado silencio sobre las graves acusaciones en su contra.