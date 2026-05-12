Problemas de movilidad en el norte de Ibagué sacaron al secretario, Ricardo Rodríguez

Ibagué

Los problemas que se han presentado en las últimas semanas en materia de movilidad hacia el norte de Ibagué terminaron con la salida del secretario, Ricardo Fabián Rodríguez, sobre todo por el colapso de la carrera Quinta a la altura del semáforo de Santa Ana en la noche del lunes 11 de mayo.

Los monumentales trancones se presentan en la hora pico por el cierre total de la avenida Ambalá entre calles 103 y 113 debido a la reposición del sistema de alcantarillado y la recuperación de la carpeta asfáltica, otro de los puntos que afecta la movilidad tiene que ver con la recuperación de la carrera Quinta sobre todo en el tramo entre el puente del barrio Topacio y el sector de Santa Ana.

Precisamente, el inconformismo ciudadano y la falta de planeación en el manejo del tráfico le costó el cargo a Rodríguez, profesional que se desempeñaba en esta dependencia desde el mes de mayo del año 2024.

¿Qué medidas adoptó la Alcaldía para mejorar la Movilidad?

Caracol Radio conoció que mientras se adelantan los trabajos de rehabilitación en el sector de Santa Ana, sobre la carrera Quinta con calle 113, donde actualmente se encuentra restringido un carril de ascenso y otro de descenso, se adoptaran medidas especiales.

Habrá plan de manejo del tráfico sobre el sector del semáforo de Santa Ana, con el objetivo de garantizar una fluidez vehicular sobre el punto, específicamente en las horas pico, con la inhabilitación temporal de este semáforo para permitir que sobre la carrera Quinta los vehículos se puedan desplazar de manera más ágil.

Por parte, la Alcaldía de Ibagué anunció que los residentes y conductores que necesiten salir del barrio Santa Ana deberán desplazarse hasta la calle 123 para realizar el retorno y tomar nuevamente la carrera Quinta.