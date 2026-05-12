Joven lucha por su vida tras someterse a procedimiento estético en Ibagué

Ibagué

Se ha vuelto viral en redes sociales el caso de una joven de 23 años que se realizó un procedimiento tipo lipotransferencia en el centro estético “Piel Canela”, ubicado en inmediaciones del barrio Jardín, detrás de Homecenter, en Ibagué.

Según el padre de la joven, Jeisón Rincón, su hija fue intervenida el pasado 5 de mayo en una “clínica de garaje” y luego presentó síntomas como inflamación de su abdomen, fiebre, endurecimiento en esa zona del cuerpo y hematomas.

“Dentro del procedimiento se ofrecían supuestamente masajes y drenajes linfáticos, lo que garantizaría la adecuada recuperación. Pero en el caso de mi hija fue todo lo contrario: el deterioro físico y el dolor llegaron al punto de que la inflamación parecía que estuviera embarazada”, acotó Jeisón.

La joven regresó el 11 de mayo a la clínica para los supuestos masajes o drenajes, pero el dolor resultó insoportable. Sus padres, que la acompañaron, se percataron de los gritos que profería su hija desde el interior del área donde se encontraba, por lo cual confrontaron al personal de la clínica.

Este caso fue conocido a través de medios de comunicación y redes sociales, lo que permitió activar de manera inmediata las acciones correspondientes por parte de las autoridades.

Actualmente, la paciente se encuentra bajo observación médica y cuenta con toda la atención requerida, sin que se le haya negado ningún servicio, según indicó la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán.

“Atendimos de manera oportuna este caso y garantizamos la atención en salud de la paciente. Es fundamental que la ciudadanía entienda los riesgos de realizarse procedimientos estéticos invasivos en lugares que no cuentan con las condiciones ni el personal idóneo. Hacemos un llamado al autocuidado y a verificar siempre que estos procedimientos sean realizados por profesionales de la salud debidamente certificados y en establecimientos habilitados”, afirmó la funcionaria.

La funcionaria indicó finalmente que en repetidas ocasiones su cartera ha visitado el polémico centro estético, sin encontrarlo abierto al público. Esto ha impedido avanzar en las acciones de inspección y control.

En lo corrido del año, la Secretaría de Salud ha ordenado el cierre de tres centros estéticos que no cumplían con la normatividad vigente, como parte de las acciones de control y protección de la salud pública en la ciudad.