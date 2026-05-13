¿Están en riesgo los recursos para el Hospital Materno Infantil de Ibagué?

Ibagué

El 29 de noviembre del año 2024 el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó una rendición de cuentas en la capital del Tolima y anunció que se invertirían $117 mil millones para el proyecto del hospital Materno Infantil de la ciudad, recursos de los que $84 mil millones serían para la construcción y $33.600 millones para la dotación, pero luego de 18 meses no se tiene claro que ha pasado con pasado con el proceso.

Precisamente, en diálogo con Caracol Radio Cesar Picón, Jefe Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, aseguró que podrían estar en riesgo los recursos para el hospital Materno Infantil de Ibagué porque la Alcaldía y la Unidad de Salud no han entregado el proyecto con los requisitos exigidos para que se puedan garantizar los recursos.

“Le corresponde entre la Alcaldía y la USI presentar en la fase de factibilidad para que se puedan dejar los recursos en vigencias futuras, esto no ha sido entregado al Ministerio”, dijo Picón.

El funcionario aclaró que el lote ya está en la zona de la Samaria, al igual que los diseños tipo para que se implanten en terreno y se presente ante el Ministerio de Salud.

Por su parte, en respuesta a esta situación, la secretaria de Salud, Yennifer Guzmán, aseguró que la Alcaldía de Ibagué y la USI sí entregó el proyecto que permitió que las vigencias futuras fueran asignadas en el mes de diciembre del año 2025, solo que se exigieron unos cambios a los documentos, correcciones que ya fueron nuevamente entregadas.

“En noviembre radicamos un proyecto inicial que daba cuenta a los lineamientos, posteriormente el 29 de diciembre fue publicada una resolución que comprometía vigencias futuras por parte del Ministerio de Salud asignando $63 mil millones para la Unidad de Salud para apalancar el proyecto de infraestructura”, dijo Guzmán.

La funcionaria puntualizó que, al hacer seguimiento al proyecto, conoció que se resolvieron las observaciones y se entregó la primera semana del mes de mayo ante el Ministerio de Salud.