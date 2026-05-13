Revelan detalles del caso de la menor que fue abusada y retenida por años por su padrastro en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una pareja señalada de abusar sexualmente y someter a tratos crueles e inhumanos a una menor de edad en una casa de Ibagué.

Los detenidos fueron identificados como Jhonathan David Pineda de 36 años, conocido con el alias de ´El Padrastro´, quien registra 2 anotaciones judiciales como indiciado por actos sexuales con menor de 14 años y una más por inasistencia alimentaria, también fue capturada Edid Duarte Fuentes de 37 años, conocida como alias ´Edid´.

Los hechos investigados habrían comenzado en el año 2016, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2025. “Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla. Adicionalmente, hay evidencias de que presuntamente la encerraba y encadenaba en la vivienda cada vez que se enteraba que tenía amigos.

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional.

“La pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué. En el procedimiento fueron incautados dos celulares”, indicaron las autoridades.

A estas dos personas una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Dato: los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.