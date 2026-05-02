Días y horas para cortarse el pelo en MAYO 2026, según calendario lunar

Corte de cabello en el mes de mayo, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Ana Maria Serrano

Hay millones de personas que siempre han tenido mucha fe en la relación de la luna y sus fases con la toma de decisiones ya sean de negocio, inversiones, cambios de casa o de trabajo, o hasta el corte de pelo que para muchos no es tan fácil arriesgarse a un cambio de look.

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De acuerdo a esto, los expertos de astrología han asegurado que la luna sí tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones, y que hay un momento exacto para realizar cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta esto, hay quienes afirman que cada fase lunar tiene un efecto distinto en el cabello, que incluyen, ya sea el crecimiento de este o la salud capilar.

Además, es de destacar que no solo influye en el crecimiento del pelo, sino también en el cambio de color y el peinado. Sin embargo, esto dependerá del cambio que quiera tener, es decir, hay una fecha específica para tenerlo más sano y brillante, como también hay un periodo para asegurar su fortalecimiento o su rápido crecimiento.

Fases lunares para mayo de 2025

Conocer las fases lunares es crucial para planificar cortes de cabello según los objetivos deseados. De acuerdo con Cuerpomente, así estará la luna para este mes.

Luna llena: viernes, 1 de mayo, a las 7:24 pm.

viernes, 1 de mayo, a las 7:24 pm. Cuarto menguante: sábado, 9 de mayo, a las 11:1 pm.

sábado, 9 de mayo, a las 11:1 pm. Luna nueva: sábado, 16 de mayo, a las 10:03 pm.

sábado, 16 de mayo, a las 10:03 pm. Cuarto creciente: sábado, 23 de mayo, a las 1:12 pm.

sábado, 23 de mayo, a las 1:12 pm. Luna llena (Luna llena azul): domingo, 31 de mayo, a las 10:46 am.

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Mejores días para cortarse el pelo en mayo 2026

Si quiere un corte que le fortalezca el cabello lleno de vitalidad deberá cortarlo en las siguientes fechas:

Martes 19 de mayo: Desde las 7 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles 20.

Desde las 7 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles 20. Lunes 25 de mayo: Desde las 6 de la mañana.

Desde las 6 de la mañana. Todo el martes 26 de mayo

Todo el miércoles 27 de mayo.

de mayo. Jueves 28 de mayo: Desde la madrugada y hasta a las 22:00.

Si usted desea un crecimiento rápido, podrá tener en cuenta estas fechas para lograrlo y además de que le crecerá más rápido, lo tendrá mucho más fuerte y sano.