ANT entrega 180 hectáreas de tierra a resguardo indígena en el norte del Huila

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman entregó 180 hectáreas a la comunidad indígena resguardo indígena Pijao Chirico Pina Patá Pinax Los Aipes, en el municipio de Aipe, al norte del departamento del Huila, consolidando el acceso a la tierra para los pueblos étnicos y fortaleciendo sus procesos de arraigo, soberanía alimentaria y protección del territorio ancestral.

La entrega representa un nuevo paso en la política de democratización de la tierra impulsada por el Gobierno Nacional, en un departamento donde la Reforma Agraria ya supera las 13.500 hectáreas adjudicadas a comunidades campesinas y étnicas.

“Una comunidad que cuida su tradición, que trabaja la tierra y que por muchos años duraron con tierra alquilada, no solamente les estamos entregando tierra, pudimos recorrer sus cultivos, su tradición, cultura y espiritualidad”, indicó el director general de la Agencia nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.

Después de décadas de lucha por un territorio propio y años de arrendar tierras para sostener a su comunidad, hoy estas familias reciben la tierra que desde ahora les pertenece.

Con estas 180 hectáreas, familias indígenas de Aipe podrán fortalecer proyectos productivos, conservar sus prácticas culturales y avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo rural basado en la dignidad, la permanencia en el territorio y la justicia social.

“Sé que la lucha no ha sido fácil, es una alegría muy grande para mi comunidad este logro de lucha y fortalecimiento porque ya con este regalo de la ANT nos hace a nuestra comunidad, ya ahí tenemos nuestro pan coger” resaltó Mauren Ibatá, líder del resguardo indígena.

En el Huila, la Agencia Nacional de Tierras ha venido acelerando procesos de entrega y formalización de predios rurales, beneficiando a cientos de familias campesinas, víctimas del conflicto y comunidades étnicas que durante décadas esperaron garantías reales sobre la tierra que trabajan.

En solo 3 años y 9 meses más de 13.500 hectáreas han sido entregadas en el departamento mientras otras más, avanzan en procesos de formalización de la propiedad rural y adjudicación colectiva.

La entrega en Aipe también se suma al avance nacional de reconocimiento territorial para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En diferentes regiones del país, la ANT ha impulsado la ampliación y constitución de resguardos indígenas, así como la entrega de miles de hectáreas a comunidades étnicas como parte de la Reforma Agraria.