Incautan 138 kilos de hachís ocultos en bus de servicio público en Pitalito, Huila

Neiva

En medio de operativos de control adelantados en el sur del Huila, autoridades lograron interceptar un cargamento de droga de alta pureza oculto dentro de un bus de servicio público que cubría la ruta entre Pitalito y el departamento del Putumayo. En el procedimiento fue capturado un hombre de 41 años, oriundo del municipio de La Dorada, Caldas.

La acción se desarrolló en la vereda El Cedro, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban actividades de registro y control sobre la vía nacional. Durante la inspección al automotor, y en coordinación con tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional, fueron hallados 138 kilogramos de hachís camuflados entre baterías de vehículos.

Las autoridades señalaron que se trata de una forma altamente concentrada de marihuana, poco común en incautaciones realizadas en la región. Según información de inteligencia militar, el cargamento habría salido de California, Estados Unidos, y tendría como destino final el país de Brasil.

De acuerdo con las investigaciones, el alijo pertenecería presuntamente a la comisión de finanzas Óscar Mondragón de la estructura Teófilo Forero Castro, grupo armado organizado residual señalado de instrumentalizar a la población civil para fortalecer sus economías ilícitas derivadas del narcotráfico. El golpe económico para esta organización superaría los 500 millones de pesos.