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11 may 2026 Actualizado 15:14

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Frenan extracción ilegal de oro que causaba daños ambientales en Hobo, Huila

Tres personas fueron capturadas durante una intervención contra la extracción ilícita de oro en zona rural de Hobo.

Operación en Hobo frenó minería ilegal y evitó grave daño ambiental. Foto Novena Brigada

Operación en Hobo frenó minería ilegal y evitó grave daño ambiental. Foto Novena Brigada

Operación en Hobo frenó minería ilegal y evitó grave daño ambiental. Foto Novena Brigada

Valentina Gasca

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Una operación adelantada en la vereda Las Vueltas, zona rural del municipio de Hobo, permitió intervenir dos unidades de producción minera utilizadas para actividades ilegales de extracción de oro. Las autoridades hallaron maquinaria y estructuras improvisadas que afectaban gravemente el ecosistema de la región.

La intervención fue desarrollada por tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9 de la Novena Brigada, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el CTI de la Fiscalía y la CAM. Según las autoridades, la explotación ilícita estaba generando afectaciones ambientales severas sobre fuentes hídricas, fauna y flora de la región.

Durante el operativo fueron capturadas tres personas y se incautaron siete motobombas utilizadas para la extracción irregular del mineral. Las investigaciones avanzan para establecer posibles vínculos entre esta actividad ilegal y estructuras armadas residuales que delinquen en el departamento del Huila, entre ellas el Bloque Jorge Suárez Briceño y su estructura Iván Díaz.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, estas actividades podrían producir cerca de 2.100 gramos de oro mensuales, equivalentes a unos 972 millones de pesos. Las autoridades señalaron que la operación evitó un daño ambiental que tardaría más de una década en recuperarse y afectó económicamente a estas estructuras ilegales en más de 14 millones de pesos.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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