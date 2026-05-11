Frenan extracción ilegal de oro que causaba daños ambientales en Hobo, Huila

Neiva

Una operación adelantada en la vereda Las Vueltas, zona rural del municipio de Hobo, permitió intervenir dos unidades de producción minera utilizadas para actividades ilegales de extracción de oro. Las autoridades hallaron maquinaria y estructuras improvisadas que afectaban gravemente el ecosistema de la región.

La intervención fue desarrollada por tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9 de la Novena Brigada, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el CTI de la Fiscalía y la CAM. Según las autoridades, la explotación ilícita estaba generando afectaciones ambientales severas sobre fuentes hídricas, fauna y flora de la región.

Durante el operativo fueron capturadas tres personas y se incautaron siete motobombas utilizadas para la extracción irregular del mineral. Las investigaciones avanzan para establecer posibles vínculos entre esta actividad ilegal y estructuras armadas residuales que delinquen en el departamento del Huila, entre ellas el Bloque Jorge Suárez Briceño y su estructura Iván Díaz.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, estas actividades podrían producir cerca de 2.100 gramos de oro mensuales, equivalentes a unos 972 millones de pesos. Las autoridades señalaron que la operación evitó un daño ambiental que tardaría más de una década en recuperarse y afectó económicamente a estas estructuras ilegales en más de 14 millones de pesos.