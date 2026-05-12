Crisis panelera por producto adulterado golpea a productores del sur de Colombia
Los paneleros denuncian pérdidas millonarias, cierre de plantas y afectación a decenas de familias que dependen de esta actividad artesanal.
Neiva
Los paneleros del sur del Huila manifestaron su preocupación por el impacto que esta situación ha generado en el mercado nacional. Aseguran que la comercialización de panela a precios excesivamente bajos ha provocado una competencia desleal que hoy tiene al sector en una profunda crisis económica. Actualmente, el kilo de panela empacada se comercializa en algunos mercados a 3.600 pesos, valor que, según los productores, no alcanza para cubrir los costos de producción.
La reciente intervención de las autoridades a varias plantas de producción de panela en Sandoná, Nariño, encendió las alarmas entre los productores paneleros del país. Durante los operativos fueron incautados insumos y materiales que, según información preliminar, estarían siendo utilizados para fabricar panela con melazas y azúcar provenientes de ingenios, práctica que pone en riesgo la salud de los consumidores y afecta gravemente al gremio legalmente constituido.
Luis Carlos Becerra, panelero de Isnos, afirmo que “Los productores denunciaron además que a departamentos como Huila, Caquetá y Putumayo están ingresando panelas con precios entre 2.400 y 2.500 pesos por kilo, cifras que consideran imposibles de sostener dentro de un proceso legal y artesanal. Para el gremio, estos valores son una señal evidente de posibles irregularidades en la fabricación del producto, por lo que hicieron un llamado urgente a comerciantes y consumidores para verificar la procedencia de la panela antes de adquirirla".
De acuerdo con los representantes del sector, para que la actividad panelera sea rentable y sostenible, el kilo debería venderse entre 4.600 y 5.000 pesos. La caída en los precios ha obligado a varias plantas a detener operaciones temporalmente. En algunos casos, las factorías completan más de un mes paralizadas, afectando no solo a los propietarios, sino también a decenas de trabajadores y familias que dependen directamente de esta cadena productiva.
El sector panelero reconoció el trabajo adelantado por las autoridades y por la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, al impulsar las investigaciones que permitieron las recientes intervenciones. Sin embargo, insistieron en que las acciones deben extenderse a otras regiones del país donde, según denuncian, también se estarían desarrollando prácticas similares. Los productores esperan que el mercado logre estabilizarse en las próximas semanas para reactivar las plantas y recuperar los empleos que hoy permanecen suspendidos por la crisis.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...