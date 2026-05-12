Alcaldía de Neiva alerta sobre falsos tramitadores en gestión catastral

Neiva

La advertencia busca prevenir que la comunidad sea víctima de personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por funcionarios de la administración municipal, prometen agilizar diligencias o procesos catastrales. Estas acciones generan falsas expectativas y exponen a los usuarios a posibles estafas y fraudes económicos.

La Subdirección de Gestión Catastral del municipio de Neiva informó a la comunidad que los diferentes trámites administrativos relacionados con esta dependencia no requieren intermediarios ni pagos adicionales para su realización. La entidad recordó que todos los servicios pueden adelantarse directamente por los ciudadanos ante el personal autorizado.

Según María Jose Pacheco, de la alcaldía de Neiva, comento que “asimismo, la administración municipal precisó que actualmente no se están realizando procesos de actualización catastral en campo. Por esta razón, se recomendó a los ciudadanos abstenerse de permitir el ingreso a sus predios de personas que argumenten estar adelantando visitas o diligencias en nombre de esta entidad”.

Finalmente, la Subdirección de Gestión Catastral invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso relacionado con falsos tramitadores ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación. Además, recordó que toda la información oficial puede consultarse directamente en el segundo piso del edificio municipal.