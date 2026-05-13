¿A qué compromisos llegaron las directivas de la Fiduprevisora con docentes en Norte de Santander?

Norte de Santander

El pasado martes 12 de mayo, directivos de la Fiduprevisora y de Asinort, sindicato docente en Norte de Santander, adelantaron el inicio de las mesas técnicas de trabajo para subsanar las dificultados que ha venido presentando el modelo de salud en la región.

Marisol Gamboa, vicepresidente de Asinort, aseguró que “se tuvo la oportunidad de que cada IPS hablara directamente con la Fiduprevisora en compañía de Asinort. Hubo una mesa técnica donde se analizaron las problemáticas y se dieron algunas soluciones, pero en su mayoría hemos visto es por la parte de falta de pago que se quedó estancado en el mes de octubre por el cambio de la plataforma y esto hizo que se demoraran los pagos para las diferentes IPS".

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Dentro de lo planteado se estableció un tiempo de dos meses para subsanar estas dificultades y esta manera brindar una mejor atención de salud a los afiliados en la región.

Por su parte, Leonardo Sánchez, presidente de esta asociación sindical, resaltó que “luego vamos a pasar a la mesa técnica, ya habiéndose resuelto la contratación y finanzas, pasamos a lo que es la prestación del servicio a través de las notas técnicas de la frecuencia de uso y del agendamiento que nos ha traído muchas muchas dificultades”.

Para el mes de julio se evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los docentes de la región.