Cierran escuela rural en Norte de Santander por falta de docente

Norte de Santander.

Padres de familia de la sede El Oriente de la Institución Educativa Rural El Recreo, en el corregimiento Luis Vero, zona rural de Sardinata, decidieron cerrar las instalaciones del plantel como medida de protesta ante la falta de una docente para educación inicial.

Según denunciaron, desde hace aproximadamente un mes los estudiantes de preescolar, primero y segundo permanecen sin clases, luego de un accidente de tránsito en el que se vio involucrada la profesora encargada de esos grados.

La comunidad aseguró que, pese a las gestiones adelantadas ante la Secretaría de Educación Departamental, hasta ahora no se ha asignado un reemplazo, situación que tiene afectados a cerca de 24 niños.

“Hoy nos vemos en la necesidad de cerrar las puertas de la sede El Oriente. No lo hacemos por capricho. Lo hacemos porque ya no sabemos de qué otra manera pedir que nos escuchen”, expresó la vocera Carolina Sánchez a Caracol Radio.

Los padres señalaron que durante semanas han recibido respuestas sobre una posible solución, pero hasta el momento no se ha concretado la llegada de un nuevo docente.

“Nos dicen que ya casi llega el reemplazo, que ya firmó, que ahora no quiso venir, pero mientras pasan los días nuestros niños siguen perdiendo clases”, agregó.

Carolina explicó que la protesta se mantendrá hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades educativas.

“Hasta que nos den una respuesta positiva. Si no, nos veremos en la obligación de dirigirnos también a la sede principal de la institución para buscar apoyo y que nos den solución pronto”, afirmó.

La comunidad hizo un llamado al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Norte de Santander para que atiendan la situación con urgencia y eviten que continúe la interrupción de clases en esta zona rural del municipio.