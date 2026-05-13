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13 may 2026 Actualizado 13:31

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Corponor emite circular por fenómeno del niño

La entidad pide a los alcaldes y comités de riesgos prepararse por temporada de sequía

Anuncio de la llegada del fenómeno del niño genera alertas tempranas / Foto Redes Sociales

Anuncio de la llegada del fenómeno del niño genera alertas tempranas / Foto Redes Sociales / Drbouz

Anuncio de la llegada del fenómeno del niño genera alertas tempranas / Foto Redes Sociales
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Norte de Santander

Las autoridades ambientales en Norte de Santander empezaron a socializar a los alcaldes y sus comités locales de riesgos la necesidad de adoptar medidas preventivas por el fenómeno del niño.

Aunque no se ha establecido una fecha concreta de la llegada de este fenómeno climático, si se considera necesario revidar el impacto y las acciones que se pueden adoptar para mitigar el efecto

Deiny López subdirectora ambiental de Corponor dijo a Caracol Radio que “aún no ha llegado el fenómeno pero lo más importante es revisar la capacidad de respuesta de las autoridades municipales, que activen sus comités, que revisen el estado de las fuentes hídricas y sus acueductos”.

Indicó la funcionaria que la entidad tiene un equipo multidisciplinario que viene trabajando en el acompañamiento, y en las acciones que demanda una temporada de sequía que puede tener un fuerte impacto en lo ambiental, hídrico y agrícola.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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