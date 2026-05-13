Autoridades esperan respuesta del gobierno por crisis en el Catatumbo

Norte de Santander

En la mesa del gobierno nacional esta una propuesta para desescalar el conflicto en la región del Catatumbo en Norte de Santander, que esta a punto de cumplir 16 meses por la confrontación entre grupos ilegales, el Eln y las Farc.

La iniciativa esta orientada a revisar la posibilidad de buscar diálogos regionales u a generar un cese al fuego que permita recuperar la seguridad de la población civil en el territorio.

El gobierno nacional en cabeza del Comisionado de Paz Otty Patiño junto a la comisión negociadora tiene en sus manos un documento donde se presenta un análisis de la situación y la posibilidad o conveniencia que esto se pueda adelantar.

La guerra en el Catatumbo esta a punto de cumplir dieciséis meses de enfrentamientos entre el Eln y las disidencias armadas del frente 33 de las farc, grupos armados ilegales que se disputan las actividades ilícitas en la zona norte del departamento.

Esta situación ha provocado el desplazamiento de más de 102 mil personas, más de 205 homicidios y una grave situación social y económica por el impacto que tiene la violencia sobre la cadena productiva de la región.