Preocupación entre la población del Catatumbo por nuevos enfrentamientos en zona rural de Tibú

Catatumbo

Tres días después de los bombardeos del Ejército Nacional contra campamentos del ELN en la región del Catatumbo, la comunidad de Pachelli, corregimiento de Tibú, en Norte de Santander, reportó nuevos enfrentamientos en zona rural.

Según el testimonio de los habitantes de esta región, durante la noche de este martes 12 de mayo, en zona rural de este corregimiento se presentó nuevos enfrentamientos, con explosiones que perturbó la tranquilidad de la comunidad.

Más información Gobierno del Táchira socializó propuesta de la Zona Binacional de Frontera ante la Asamblea Nacional

De momento no se tiene reporte oficial de las autoridades si esto se debe a nuevas acciones militares en el Catatumbo, donde hay alta presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del frente 33 de las FARC.

Organizaciones sociales aseguraron a Caracol Radio que están adelantando un barrido en la zona para verificar si existe algún tipo de afectación contra la población civil.

Las autoridades administrativas no descartan que se pueda presentar un nuevo desplazamiento masivo de familias campesinas, teniendo en cuenta que en menos de un mes, se han presentado dos bombardeos contra campamentos del ELN y se han intensificado los enfrentamientos entre ilegales en la región.