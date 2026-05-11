Quimbaya en el Quindío consolida la sustitución de vehículos de tracción animal

Armenia

En el municipio se llevó a cabo el acto central de la sustitución de tracción animal por motocarros apuntando al bienestar de los caballos.

Precisamente el alcalde Juan Manuel Rodríguez se mostró satisfecho tras lograr consolidar el proceso con la entrega de nueve motocarros a los carretilleros que decidieron apostar por la iniciativa en pro de los animales.

“De verdad que estamos muy contentos porque un municipio como Quimbaya, un municipio tan grande, tan importante, con tanto crecimiento, desarrollo y progreso no podíamos seguir permitiendo que los caballitos fueran sometidos a a esa especie de maltrato. Un maltrato involuntario, un maltrato indirecto, pero que no dejaba de ser maltrato transitando por las calles de nuestro municipio. Una profesión que durante décadas sirvió como motor, impulsor de lo que hoy conocemos como Quimbaya, pero el día de hoy llegó a su fin", mencionó.

Enfatizó que no podían seguir permitiendo que en un municipio con tanto desarrollo se generara esta situación de trabajo para los caballos por lo que es un paso importante lograr sustituir los vehículos de tracción animal para mejorar las condiciones de los caballos y de sus propietarios.

Explicó que les entregaron nueve caballos que ya serán pensionados y dados en adopción con el fin de que tengan un futuro mucho mejor.

“Se adelantó desde la semana anterior porque nosotros no teníamos cómo quedarnos con los animalitos y la intención tampoco era llevarlos a espacios que de pronto no cumplieran con las condiciones que ellos requieren. Entonces, eso se inició la semana inmediatamente anterior, Varios ciudadanos se acercaron, ciudadanos obviamente que tienen terrenos de tierra un poco extenso y aptos con que cumplan con todas las las necesidades de ellos, se le hizo el proceso de verificación a dónde era que los iban a llevar, se llenaron todos los los documentos y para poder adelantar ese trámite legal y obviamente por parte de la administración la responsabilidad ahora es hacerle acompañamiento a los motocarros y a las personas que ahora van a manejar esos motocarros de que la actividad económica les solucione y puedan seguir siendo sustento de sus familias y también hacer el acompañamiento a estos caballos", manifestó.

Asimismo, mencionó que cada uno de los motocarros entregados por las carretillas cumplen con todas las condiciones como que están inscritos y matriculados debidamente.

“Hicimos la sustitución de nueve motocarros por nueve carretillas que teníamos en el municipio. Teníamos nueve caballitos prestando servicio y el día de hoy ya cada uno de los propietarios de los caballos nos entregaron los caballos, los cuales fueron entregados en adopción y nosotros desde la administración les entregamos a cada uno de ellos un motocarro debidamente inscrito y matriculado en óptimas condiciones para que sigan desarrollando su actividad comercial", dijo.

Reconoció que fue arduo el trabajo para lograr finalmente consolidar el proceso entendiendo que en el entorno público todo lleva más tiempo por lo que estuvieron enfocados desde años atrás y hoy por fortuna ya es una realidad.

Es de anotar que Quimbaya se convierte en el quinto municipio del Quindío que realiza la sustitución de vehículos de tracción animal puesto que ya lo hicieron Armenia, Calarcá, Montenegro y Circasia.