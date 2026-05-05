360 solicitudes de permisos para la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia

Armenia

Recordemos que el próximo 12 de mayo se vivirá la primera jornada del día sin carro y sin moto del año 2026 en la ciudad.

El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño informó que hasta el pasado 24 de abril recibieron las solicitudes de permisos para domiciliarios y mensajeros que son los únicos que debían realizar el trámite ante la dependencia.

Mencionó que recibieron alrededor de 360 solicitudes, pero fue claro que no significa que sea el mismo número de vehículos puesto que hay empresas que hacen solicitud por un solo vehículo o por varios dependiendo de su tamaño.

“Hasta el 24 de abril estuvimos recibiendo las solicitudes de permisos para domiciliarios y mensajeros, que son los únicos que tenían que hacer el trámite ante la secretaría. Se recibieron al alrededor de 360 solicitudes esto no quiere decir que sea el mismo número de vehículos, porque una empresa puede hacer una solicitud por un solo vehículo, como puede hacer solicitud por cinco o por 10 vehículos, dependiendo de su tamaño", dijo.

Añadió: “Estamos en este momento ya resolviendo todas esas peticiones que se recibieron. Esta semana también empezaremos a hacer entrega de estos permisos para que este día sin carro y sin moto se pueda ejercer esa tarea de domicilio y de mensajería sin ningún inconveniente".

Recordó que diariamente circulan por la ciudad alrededor de 200 mil vehículos diarios y de esos 195 mil dejan de movilizarse en la jornada del día sin carro y sin moto.

“Nosotros tenemos como lo hemos mencionado anteriormente, seguimos con la estadística de que en Armenia se mueven alrededor de 200.000 vehículos diarios y de esos alrededor 195.000 dejan de circular durante la jornada del día sin carro y sin moto", afirmó.

Agregó: “Los que que quedan, recordemos, son todo lo el parque automotor público, lo que son buses, lo que son taxis, carga y las excepciones también, que hay más los permisos que se puedan establecer de domicilios y mensajeros, que todo esto lo tenemos calculado en aproximadamente 5.000 vehículos".

Invitó a la comunidad a participar activamente de la jornada y aportar al medio ambiente.