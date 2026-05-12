Viene desclasificación de archivos importante sobre vida extraterrestre: Periodista Jaime Maussan

El periodista e investigador mexicano Jaime Maussan aseguró en 6AM W de Caracol Radio que los recientes archivos desclasificados por el Pentágono sobre fenómenos anómalos no identificados serían apenas “el comienzo” de una revelación mucho más amplia sobre la posible existencia de vida extraterrestre.

Maussan afirmó que varios de los videos divulgados por las autoridades estadounidenses no han podido ser explicados oficialmente por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), entidad encargada de investigar este tipo de fenómenos.

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Videos desclasificados “no pudieron ser explicados”

Según Maussan, “todos los videos presentados no pudieron ser explicados” por las autoridades estadounidenses y descartó que correspondan a globos o fenómenos atmosféricos.

“Casi todos los videos son grabados por drones a una gran altitud, a más de cincuenta mil pies (…) y por tanto la posibilidad de que sean globos y que se muevan a una gran velocidad está absolutamente descartada”, afirmó.

El investigador sostuvo que los materiales revelados hasta ahora no serían los más impactantes y aseguró que aún faltan registros de mayor claridad.

“Los mejores videos aún están por ser presentados”, insistió.

Pilotos militares y operadores de radar

Durante la conversación, Maussan defendió la credibilidad de los testimonios entregados por pilotos militares y operadores de radar que han reportado encuentros con objetos voladores no identificados.

“Cien por ciento confiables, porque ellos son los profesionales del aire que están enfrentando este fenómeno ya desde hace muchos años”, aseguró.

También señaló que fueron precisamente estos pilotos quienes impulsaron las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos para discutir los fenómenos anómalos.

“Fueron los pilotos los que animaron esta desclasificación que se está dando”, agregó.

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