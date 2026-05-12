Utilidades de ecopetrol en el primer trimestre fueron de $ 2.9 billones

Cómo se tenía proyectado por los analistas del Mercado, las utilidades de la compañía Ecopetrol para el primer primer trimestre del año fueron de $ 2.9 billones con tendencia la baja, si se le compara con igual periodo del año anterior, cuando ascendieron a $3.1 billones.

El presidente de la compañía, Juan Carlos Hurtado, manifestó que: “iniciamos el 2026 con un entorno geopolítico, desafiante, derivado de la intensificación del conflicto en medio oriente y una alta volatilidad en las cotizaciones del crudo”.

En el informe se establece que el cierre del primer trimestre del año los ingresos fueron de 28, 6 billones y un EBITDA de $ 13.5 billones.

“mejoras significativas en el margen EBITDA, que alcanzó el 47%, un nivel comparable con los mejores trimestres históricos del Grupo, gracias a la flexibilidad operativa en medio de mejores condiciones de mercado, a la eficiencia operacional, incrementando la producción de crudo nacional y maximizando la carga de refinación y a la estricta disciplina de capital”, manifestó Hurtado.

Entre tanto, la producción de hidrocarburos para el periodo en análisis fue de 725 mil barriles por día.

Finalmente, el Grupo Ecopetrol anunció que seguirá enfocado en mantener su disciplina de capital y solidez financiera mediante eficiencias en costos y captura de márgenes.

Asimismo, en contribuir al abastecimiento de gas del país y fortalecer su desempeño operativo para enfrentar un entorno de alta volatilidad de precios y el cumplimiento de las metas establecidas.