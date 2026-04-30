“Gobierno no tiene intención de enajenar su propiedad accionaria en Ecopetrol”: MinHacienda

Logo de Ecopetrol e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Getty Images

El Ministerio de Hacienda se pronunció en medio del revuelo causado tras el informe que presentó ante el Congreso con el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026, en el que plantea la posible venta de activos de Ecopetrol por más de 50 billones de pesos.

Ante eso, la cartera afirmó que no tiene intención de enajenar su propiedad accionaria en Ecopetrol, y que el informe enviado al Congreso lo orden la ley 226 de 1995 y tiene un fin informativo, “pues el plan de enajenación global no constituye una aprobación ni decisión alguna de iniciar un proceso de enajenación de activos”.

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De hecho, señaló que, por el contrario, es un informe anual al Congreso de la República sobre la propiedad accionaria de la Nación.

“Por esta razón, en este informe se incluyen, además de Ecopetrol, toda la propiedad accionaria de la Nación con su correspondiente valoración”, señaló la cartera.

¿Cuáles activos están en el plan?

En el Plan de Enajenación 2026, en particular en el sector energético, se incluyen activos estratégicos vinculados a la cadena de petróleo y gas. Entre ellos se destacan:

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Ecopetrol América

Ecopetrol Capital AG

Ecopetrol Costa afuera en Colombia

Ecopetrol del Perú

Ecopetrol Global Energy

Ecopetrol Oleoducto y Gasoducto de Brasil

Activos en la cuenca Permian

Ecopetrol Singapur

Ecopetrol Trading Asia

Ecopetrol Hidrocarburos México

Hocol

Oleoducto Central (Ocensa)

Oleoducto de Colombia S.A.

Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.

Refinería de Cartagena (Reficar)

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

Essentia S.A.

Wind Autogeneración S.A.S.

Ecodiésel Colombia

Santiago Oil Company

Equión Energía

Invercolsa (Inversiones de Gases de Colombia)

Cenit

Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero energético, afirmó que aunque estos activos figuran en el listado, su eventual venta no es automática. “En el caso de Ecopetrol, cualquier proceso de enajenación requiere la aprobación de la Junta Directiva y de los accionistas”, escribió en redes sociales.