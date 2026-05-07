Ecopetrol contrata buque de uso exclusivo para transportar combustibles

Con el propósito de asegurar la capacidad de transporte y lograr mayor eficiencia financiera, en un contexto de volatilidad en el mercado de transporte marítimo, Ecopetrol contrató el tercer buque por tiempo de uso exclusivo o también conocido como time charter, esta vez para transportar combustibles como gasolina, nafta, diésel y jet, dentro y fuera del país.

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El High Challenge es un buque de cerca de 50 mil toneladas, con capacidad para transportar hasta 320 mil barriles de combustible, que contribuye a optimizar el costo logístico del abastecimiento y generará ahorros en el transporte de más del 46% frente al costo regular del mercado internacional.

La embarcación moverá la producción propia de combustibles entre los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, además garantizará la llegada oportuna del producto importado desde la costa del Golfo de Estados Unidos,de acuerdo con las necesidades de abastecimiento.

La primeraimportación será de 300 mil barriles de gasolina que, se prevé,llegue a Colombia antes de finalizar mayo.

Desde 2024 la Empresaha contratado tres buques time charter para la comercialización de productos como combustibles, crudo pesado y asfalto líquido,con un 92% de eficiencia del tiempo en uso.

Ecopetrol trabaja de forma permanente en el desarrollo de soluciones operativas y estrategias de transporte marítimo, que le permitan realizar viajes de forma segura, eficiente, dentro de las ventanas de tiempo y bajo las regulaciones correspondientes.