Bad Bunny comparte en sus redes videos de su última visita a Medellín y promete regresar pronto

Este lunes en la tarde, el rapero, cantautor y productor musical puertorriqueño Bad Bunny compartió en sus redes sociales videos de su última visita a Medellín en enero de 2026.

¿Qué videos compartió Bad Bunny en sus redes sociales?

La estrella del reguetón compartió en sus historias de Instagram unos videos en los que recorre varias zonas de Medellín, como las calles de Sabaneta, Antioquia, acompañada de la canción “Tú eres la reina”, interpretada por Diomedes Díaz.

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Descansando en una piscina junto a un pastor alemán, disfrutando de una copa de vino blanco y de una “chocolaterapia” en el restaurante ‘El Cielo’ y paseando por Provenza de noche.

¿Cuál fue el mensaje que le escribió a la ciudad?

En su última historia dedicó un mensaje a la ciudad con la canción “Soledad” de Bacilos.

“Por muchos años he visitado Medellín, siempre la he pasado bien y me he llevado bonitas experiencias de esa ciudad, pero lo que se vivió el pasado enero en el estadio Anastasio fue otra cosa. Jamás había sentido esa energía en las pasadas ocasiones y siendo sincero, han sido una de las ciudades con mayor energía en esta gira. Me sorprendieron de la mejor manera”, expresó Bad Bunny.

“!MEDELLÍN LO DIÓ TODO Y MÁS! ¡GRACIAS! Gracias Medallo por aceptarme y quererme, gracias Colombia por tanto y tanto amor. Tengo mucho, mucho y mucho más que contar sobre ustedes y su tierra... Algún día será. Nos veremos pronto”, finalizó.

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¿Cuándo estuvo de visita en Medellín?

Bad Bunny se presentó en Colombia el 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, como parte de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

El conejo malo ahora se prepara para iniciar la parte europea de su gira, que lo llevará de mayo a julio por España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.