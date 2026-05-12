Renunció el jefe de la agencia de medicamentos y seguridad alimentaria de Estados Unidos

Marty Makary deja el cargo luego de un año de críticas desde todos los frentes, incluidos empresarios farmacéuticos, de la industria del tabaco y activistas antiaborto. (Foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post

El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Marty Makary, dejó su cargo. Esta salida había sido previamente anunciada por el presidente Donald Trump tras semanas de agitación política en torno a la agencia.

Durante su mandato al frente de la entidad responsable de supervisar las vacunas, los medicamentos y la seguridad alimentaria, Makary causó tensiones entre figuras del sector privado, de la política y de la salud pública, al mismo tiempo que promulgaba “cincuenta reformas”, según sus propias palabras.

“Marty es un tipo estupendo, va a seguir adelante”, dijo Trump a periodistas antes de emprender un vuelo hacia China.

Autoridad médica pero crítica de los medicamentos

El anuncio pone fin a semanas de rumores de que el presidente planeaba despedir a su comisionado.

Cirujano y excolaborador de Fox News, Makary causó revuelo durante la pandemia de covid-19 como crítico declarado del estamento médico y de las medidas sanitarias extraordinarias de la época.

Asumió el mando de la FDA prometiendo reformas de gran calado.

“Estoy extremadamente orgulloso de haber reducido los plazos de revisión de medicamentos de un año a 1-2 meses, de haber escrito nuevas pautas sobre productos psicodélicos avanzados”, enumeró el experto en su mensaje de dimisión, divulgado por Trump en la red Truth Social.

Choques con todos los sectores

Makary se marcha después de algo más de un año de críticas desde todos los frentes, incluidos empresarios farmacéuticos, cabilderos de la industria del tabaco y activistas antiaborto.

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El gobierno Trump ha llevado a cabo una política de salud pública que cuestiona la aplicación de vacunas infantiles como se ha hecho desde hace décadas.

Los conservadores contrarios a la píldora abortiva mifepristona acusan a Makary de tardar demasiado en completar y emitir una revisión del fármaco, que cuenta con la aprobación de la FDA desde hace 25 años.

La administración Trump, entretanto, siguió adelante con una política que permite la venta de cigarrillos electrónicos saborizados pese a la resistencia de Makary, quien había expresado preocupación por el atractivo de estos vapeadores entre los jóvenes.

Cambios en el departamento de salud

Grandes empresas farmacéuticas, que han obtenido beneficios multimillonarios gracias a la pandemia del covid-19 y medicamentos innovadores como los tratamientos contra la obesidad, han criticado las iniciativas de Makary y sus planes para reorganizar el proceso de revisión de medicamentos y proponer alternativas paramédicas a la población.

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Líderes del sector sanitario público, por su parte, lo acusaron de complacer a los activistas antivacunas después de que la FDA difundiera un memo infundado que afirmaba la existencia de muertes vinculadas a la vacuna contra el covid-19.

Su salida del gobierno es la última de una serie de cambios bruscos en el departamento de Salud supervisado por el conocido escéptico de las vacunas, Robert F. Kennedy Jr.