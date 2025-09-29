Trump destaca uso de cannabis medicinal en adultos y dispara acciones del sector en Wall Street

En un inusual movimiento de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump abre la puerta a reclasificar el cannabis, lo que podría resultar en la flexibilización de las sanciones penales por el consumo de marihuana. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente Donald Trump respaldó el uso de cannabis medicinal para adultos mayores en Estados Unidos, en un video donde destacó los beneficios del cannabidiol para la salud. Tras el anuncio, las acciones de empresas del sector subieron en las primeras operaciones antes de la apertura del mercado.

Trump publicó en su red social Truth Social un video cuidadosamente producido, de casi 3 minutos, en el que asegura que el cannabidiol, conocido como CBD, podría “revolucionar la atención médica para los adultos mayores”.

Trump destacó que este componente del cannabis ayudaría a frenar la progresión de enfermedades, mejorar el deterioro cognitivo y servir como alternativa a medicamentos recetados.

Según la administración Trump, actualmente el 20 % de los adultos mayores en Estados Unidos ya usan cannabis medicinal, en su mayoría pacientes con cáncer, alzhéimer, artritis o trastornos del sueño. Sin embargo, advierten que la industria aún no está regulada por la FDA y que muchos médicos no cuentan con entrenamiento formal para recetar esta alternativa.

En otro corte del video, el presidente citó un reporte de Fox News sobre los beneficios de incorporar cannabis al sistema público de salud del país. El presentador afirma que “un informe de PricewaterhouseCoopers estima un ahorro anual en costos para Estados Unidos de casi $64.000 millones de dólares si el cannabis es introducido en Medicaid”.

Cannabis en Wall Street Vs. Congreso

El impacto en los mercados no se hizo esperar. Esta madrugada, las acciones de las principales empresas de cannabis subieron en las operaciones previas a la apertura de Wall Street: Canopy Growth y Tilray Brands repuntaron alrededor del 20%, mientras que Cronos Group y Aurora Cannabis también escalaron más de un 13%.

Esta publicación llega pocas semanas después de que Trump anunciara su intención de reclasificar la marihuana, lo que abriría la puerta a una flexibilización de las sanciones penales por su consumo.

El guiño al cannabis medicinal por parte de Trump se conoce en medio de un polémico debate en el Congreso sobre las leyes federales del cannabis, con algunos legisladores republicanos compitiendo por una prohibición total del cannabis con trazas de THC.

Los expertos afirman que esto erradicaría efectivamente el mercado del cannabis, ya que se considera inviable producir incluso productos de CBD no intoxicantes sin al menos un cierto nivel de THC.