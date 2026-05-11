Martes 12 de mayo, día sin carro y sin moto en Armenia, 195.000 vehículos dejarán de circular

Armenia

Mañana martes 12 de mayo es el día sin carro y sin moto en la ciudad de Armenia que ira de siete de la mañana a siete de la noche en el perímetro urbano de la capital del Quindío, donde se espera que 190 mil vehículos y motos dejen de circular en la ciudad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte de la ciudad Daniel Jaime Castaño “ya tenemos todo listo, toda la parte operativa, la logística que requiere la realización de esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, la primera de este año 2026.

Esperamos pues que sea una jornada exitosa como las anteriores, solo necesitamos que se siga presentando ese buen comportamiento de los ciudadanos, acatemos las restricciones que hay y de esta manera vamos a cumplir con este importante jornada para la ciudad.

Horario

Recordando que el horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche y que aplican todo el perímetro urbano de la ciudad de Armenia, hay que tener en cuenta el perímetro en la jornada aplican todo el perímetro urbano, es decir que en las vías nacionales que llegan al municipio y no va a haber restricción, se va a poder hacer los retornos en las entradas del del municipio, no va a haber ningún inconveniente.

Controles en el perímetro urbano

Solo tener presente de que en todas las entradas vamos a tener control y personal nuestro, verificando que los que llegan hasta allí y pretenden ingresar a la ciudad si estén en las excepciones o que tengan permiso o que sean personas que van de paso, que van de una ciudad a otro, un municipio a otro y que obligatoriamente tienen que pasar por Armenia.

Esas son las únicas excepciones con las cuales, pues los dejarán entrar al perímetro urbano de la ciudad, pero se hará también seguimiento a través de los corredores que tenemos para que no se trate de evadir la jornada o esta medida de restricción con excusas que pronto puedan ser falsas.

¿Cuántos permisos se expidieron para el tema de domicilios y mensajeros?

Hemos habilitado, alrededor de 1480 vehículos de las casi 400 solicitudes de permisos que llegaron, recordando pues que una solicitud puede tener o un solo vehículo, puede tener cinco, 10 o 20 dependiendo del tamaño de la empresa.

Entonces se han habilitado alrededor de 1480 vehículos para el día de mañana, esa es la única la única excepción que el decreto establece que tenía que hacerse un registro previo en la Secretaría de Tránsito y de hecho tiene el tiempo de que hasta 15 días antes se pueden realizar esas solicitudes y por eso nosotros establecimos esa límite hasta el viernes 24 de abril y ya se tiene pues y se han entregado estos permisos a las personas porque es el único documento para domiciliarios y mensajeros que se puedan movilizar el día de mañana.

Aprovechar de que todavía hay unos permisos que no han reclamado, se están entregando en la secretaría para que no vayan a tener inconvenientes en la jornada del día 5 carro y sin moto. Claro que sí, secretario de tránsito.

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Cerrar

¿Cuántos vehículos dejen de circular entre carros y motos?

Con las estadísticas que tenemos con lo que, descontado, por decirlo de alguna manera, los vehículos de transporte público, de servicio público, los permisos que se otorgan, las excepciones que hay, consideramos que alrededor de 195 000 vehículos dejan de transitar en esta jornada el día sin carro y sin moto.

Actividades día sin carro en la Universidad del Quindío

Este martes 12 de mayo de 2026, la Universidad del Quindío y el municipio de Armenia tienen una cita con el medio ambiente. Se trata del Día sin Carro y sin Moto: desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m., ningún vehículo de combustión podrá circular por el perímetro urbano de la ciudad.

Entre las 8 a.m. y las 4 p.m., en el parqueadero de administrativos, la comunidad universitaria podrá vivir en carne propia cómo se siente manejar una moto eléctrica gracias a un test drive realizado por Edeq.

También habrá un stand del SGA, ubicado en el parqueadero del bloque de Ingeniería, en el que cualquier persona podrá medir su huella de carbono personal; un mural de expresión para plasmar ideas y mensajes sobre el cuidado ambiental; plantas con abono para llevar a casa y seguir sembrando vida en los hogares y espacios de la ciudad.

Gobernación del Quindío

Desde la gobernación del Quindío se sumarán a la Jornada de Movilidad Vial con Medios Alternativos de Transporte, que se llevará a cabo este martes 12 de mayo de 2026 desde las 7:00 a.m. en la entrada del parqueadero del Centro Administrativo Departamental, en el marco de la conmemoración del día sin Carro y sin Moto.

Durante la jornada se contará con un stand de bienvenida para quienes lleguen en bicicleta o patineta, además de espacios de sensibilización y un chequeo de seguridad vial donde se verificará el uso adecuado de casco, luces y chaleco reflectivo.

Asimismo, como parte del componente ambiental de la actividad, realizará una siembra de árboles nativos, iniciativa mediante la cual se sembrará un espécimen por cada funcionario que participe utilizando bicicleta o patineta.