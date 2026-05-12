Nueva pelea entre estudiantes vuelve a prender alarmas en Tunja

Un nuevo episodio de violencia escolar volvió a encender las alarmas en Tunja luego de que varias menores de edad protagonizaran una pelea a las afueras del colegio INEM Tunja. El hecho ocurrió al mediodía, en plena salida de estudiantes, y quedó registrado en videos grabados por otros jóvenes que, lejos de intervenir, alentaban la confrontación mientras difundían las imágenes en redes sociales y grupos de mensajería.

Las imágenes muestran a dos adolescentes enfrentándose físicamente mientras un grupo de estudiantes rodea la escena. Según versiones preliminares entregadas por directivos del plantel, algunas de las involucradas pertenecerían a otras instituciones educativas de la ciudad y habrían esperado a la estudiante a las afueras del colegio para agredirla. El incidente volvió a poner sobre la mesa la falta de control y acompañamiento en zonas cercanas a los centros educativos durante horarios de ingreso y salida.

El rector del INEM, Luis Eduardo Molina, manifestó preocupación por la repetición de este tipo de situaciones y aseguró que desde hace varios años vienen solicitando apoyo permanente de la Policía Nacional. «...Estas confrontaciones se presentan entre estudiantes de diferentes colegios y llegan a las horas de salida porque saben que allí pueden encontrarse...», afirmó el directivo. También indicó que el acompañamiento policial en horarios críticos se había suspendido hace aproximadamente un mes.

La comunidad educativa insiste en que el problema supera las capacidades internas de los colegios y requiere una intervención más amplia de autoridades, familias y programas de convivencia juvenil. Mientras se adelantan verificaciones disciplinarias y de bienestar estudiantil, padres de familia y vecinos del sector reclaman medidas urgentes para evitar que las riñas entre menores continúen escalando en espacios públicos de la capital boyacense.