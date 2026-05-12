Motociclista de 20 años murió en accidente de tránsito en la avenida Murillo de Barranquilla

Paulino Agámez, un joven de 20 años, perdió la vida la noche de este lunes en un grave accidente de tránsito registrado sobre la avenida Murillo, a la altura de la carrera 1, en inmediaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla. En el siniestro vial también resultó lesionada otra persona.

Minutos después del choque llegó la madre del joven, quien protagonizó escenas de tristeza con un llanto desgarrador que conmovió a quienes presenciaban la emergencia.

Según el informe preliminar, en el accidente estuvieron involucradas dos motocicletas.

Autoridades hacen llamado a la prudencia

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla, Yaciris, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

“Lamentamos profundamente este trágico siniestro vial ocurrido en la noche de ayer en el que perdió la vida un motociclista y otra persona resultó lesionada”, indicó la funcionaria.

Asimismo, señaló que las primeras hipótesis apuntan a posibles conductas de riesgo como el exceso de velocidad y el irrespeto a la señal semafórica.

“Hoy más que nunca hacemos un llamado a todos los actores viales, especialmente a los motociclistas, a respetar las normas de tránsito. Un segundo de imprudencia puede terminar en una tragedia irreversible”, concluyó.