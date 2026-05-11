Estos son los sectores con cortes de luz este martes 12 de mayo en Barranquilla y municipios

Este martes 12 de mayo se adelantarán trabajos preventivos en la subestación Río, lo que generará interrupciones programadas del servicio de energía en distintos sectores de Barranquilla, el área metropolitana, Puerto Colombia y Sabanalarga. Las labores técnicas se realizarán principalmente entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, con pruebas a cables de potencia y equipos.

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Dentro de estas acciones, el circuito Cervecería será intervenido con suspensión del servicio en zonas ubicadas entre la carrera 44 con calle 7 y la calle 10 con carrera 38, en el sector de la Cervecería Águila. Además, en la carrera 54 entre calles 132 y 133, en Villa Campestre, se desarrollarán trabajos de instalación de redes eléctricas. En el circuito Solymar se presentarán breves interrupciones entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, y entre las 11:00 y las 11:30, en sectores como El Poblado, Andalucía, Altos de Riomar, Altos del Limón, Santa Mónica, San Vicente y Altamira, con posibilidad de afectaciones entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana por condiciones operativas.

Trabajos en Puerto Colombia

En Puerto Colombia también se ejecutarán labores de lavado de aisladores y poda de ramas cercanas a redes eléctricas, lo que implicará interrupciones en varios circuitos del sistema Puerta de Oro.

El circuito Puerta de Oro 1 tendrá cortes entre las 2:00 y 2:30 de la mañana y entre las 3:30 y 4:00 de la mañana en sectores de Altos de Pradomar. En el circuito Puerta de Oro 2 se afectarán zonas como Lagos del Caujaral, Country Club Villa y la vía antigua a Puerto Colombia entre los kilómetros 5 y 10.

Asimismo, el circuito Puerta de Oro 3 tendrá interrupciones entre las 2:00 y 4:00 de la mañana en sectores como Salgar, Sabanilla, Punta Roca y Villa Magola.

El circuito Puerta de Oro 4 registrará cortes en sectores de la vía al mar, incluyendo zonas residenciales, institucionales y el hospital de Puerto Colombia, mientras que el circuito Puerta de Oro 5 presentará afectaciones en la vía a Puerto Colombia entre los kilómetros 2 y 13. En Barranquilla, el circuito Nueva Barranquilla 8 también tendrá interrupciones entre las 2:00 y 4:00 de la mañana en Villa Santos.

En Sabanalarga, los trabajos se desarrollarán en dos frentes: entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la carrera 19 con calle 9 del barrio Santander, y entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la calle 28 con carrera 17 del barrio Las Mercedes. La empresa recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas ante estas interrupciones programadas, que hacen parte del plan de mantenimiento del sistema eléctrico regional.