Fiscalía imputará cargos a Laura Ojeda por presunta violación de datos personales

La Fiscalía General de la Nación adelantará este martes 12 de mayo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda por el presunto delito de violación de datos personales en contra de Daysuris Vásquez.

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Según se conoció, la Fiscalía busca establecer si Ojeda habría accedido, utilizado o divulgado información personal de manera indebida.

Dentro del expediente existirían pruebas relacionadas con una presunta clonación de una tarjeta SIM para acceder a conversaciones privadas de Daysuris Vásquez. Incluso, la investigación menciona pagos y conversaciones que estarían siendo analizados por el ente acusador.

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Frente a la decisión de la Fiscalía, el abogado de Laura Ojeda, Alejandro Carranza, cuestionó duramente el actuar de la fiscal del caso, Lucy Laborde, asegurando que se estaría presentando una revictimización contra su clienta.

“Este es un abuso completo de la señora fiscal Lucy Marcela Laborde, porque ella ha vulnerado los datos de Laura Ojeda. Ella debía proteger a Laura Ojeda como víctima y lo que ha hecho es revictimizarla, ha abusado de sus funciones como fiscal y la Fiscalía General le permite eso”, manifestó el abogado.

Carranza aseguró además que existe una presunta incompatibilidad funcional dentro del proceso, al señalar que la misma fiscal que investiga a Daysuris Vásquez por supuesta violación de datos personales en contra de Laura Ojeda, ahora impulsa la imputación contra Ojeda por hechos similares.

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“La fiscal es la fiscal que protegería a Laura Ojeda como víctima de Daysuris por la violación de datos y ahora busca que Laura sea imputada por supuesta violación de datos a Isuris del Carmen”, sostuvo.

El abogado también indicó que la funcionaria judicial habría incurrido en una presunta vulneración de datos personales al solicitar información financiera y de hospedaje relacionada con su defendida.

“Cuando ella fue a pedirle a los hoteles que le entregaran la información de quién había pagado la cuenta y cómo la habían pagado, lo hizo violando los datos personales de Laura Ojeda. Entonces ahora no solamente tiene una incompatibilidad funcional sino que ahora se volvió victimaria de Laura Ojeda”, afirmó.

Finalmente, la defensa anunció que en las próximas horas radicará varias solicitudes ante las autoridades judiciales y que estarán atentos a las decisiones que adopte el juez del caso.