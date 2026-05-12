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12 may 2026 Actualizado 15:35

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Política

Migración entrega expediente con movimientos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Colombia

Las autoridades colombianas acataron la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

In this handout, the mug shot of Jeffrey Epstein, 2019. (Photo by Kypros/Getty Images)

In this handout, the mug shot of Jeffrey Epstein, 2019. (Photo by Kypros/Getty Images) / Kypros

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Ante la solicitud presentada por un tercero, Migración acató la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y entregó el reporte de movimientos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Colombia.

El Tribunal avaló la entrega del expediente sobre movimientos migratorios, de los ciudadanos extranjeros vinculados a investigaciones y procesos judiciales de relevancia internacional relacionados con red de tráfico sexual y delitos conexos de violencia contra la mujer.

Todo empezó con la solicitud presentada por un tercero para la entrega de la base de datos de registro de extranjeros y los movimientos migratorios en Colombia de Eipstein y Maxwell.

Dicha solicitud fue avalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes aceptaron la viabilidad del requerimiento después de que Migración Colombia, elevara una solicitud ante la importancia de la información que solo es manejada por la autoridad encargada del control migratorio en el país.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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