Ordenan a Migración Colombia entregar información sobre movimientos migratorios de Jeffrey Epstein

JUSTICIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a Migración Colombia entregar toda la información relacionada con los movimientos migratorios de Jeffrey Epstein, el multimillonario señalado de liderar una red de explotación sexual y pedofilia que salpicó a figuras del poder mundial.

Igualmente, ordenó entregar información sobre Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha de Epstein, quien fue condenada a 20 años de prisión después de que un tribunal la declarara culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad reclutadas para el financiero estadounidense.

La decisión se produjo luego de que el tribunal considerara que fue negado de manera indebida el acceso a la información relacionada con los mencionados procesados.

“La entidad había negado la información alegando razones de seguridad nacional y protección de datos personales. La corporación concluyó que dicha reserva no fue debidamente justificada, pues no se explicó de manera concreta cómo la divulgación de esos datos afectaría dichos intereses”, mencionó el tribunal.

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En la sentencia de 10 páginas se estableció que la solicitud presentada por el periodista Juan Pablo Barrientos debe resolverse favorablemente.

“ORDENAR a la UAE Migración Colombia que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre a Juan Pablo Barrientos Hoyos, periodista de Casa Macondo, los registros de ingreso y salida del país, puestos de control migratorio utilizados, calidad migratoria, tipo de visa o permiso, prórrogas de permanencia, alertas migratorias, registros de cédula de extranjería y constancias de entrevistas secundarias de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”, señaló la sentencia.

Conozca la sentencia aquí: