Jamundí le apuesta a un turismo seguro

En las últimas semanas, Jamundí ha estado marcado por una seguidilla de hechos violentos que han encendido las alertas en el sur del Valle del Cauca. Homicidios en zona rural, un presunto feminicidio en el casco urbano, ataques armados y atentados contra la fuerza pública han puesto nuevamente al municipio en el centro del debate sobre seguridad.

Según autoridades departamentales, se registraron más 28 ataques contra tropas en zona rural, en medio de la presencia de disidencias de las Farc. La situación ha impactado la percepción del municipio y ha abierto una pregunta inevitable para visitantes y turistas: ¿es seguro viajar a Jamundí?

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Apuesta por el turismo seguro

Desde la Secretaría de Turismo, la respuesta institucional es que el municipio atraviesa un momento de resiliencia y que el turismo no se ha detenido.

“El conflicto no solo se está viviendo en Jamundí, el conflicto se está viviendo en todo el país, pero a pesar de ello hoy Jamundí tiene distintas acciones direccionadas a la promoción de un turismo seguro”, afirmó el secretario de Turismo, Juan David Valdés.

Como parte de esta apuesta, el municipio implementó una estrategia denominada Ruta Segura, que concentra la oferta turística en zonas habilitadas y con acompañamiento institucional. Estas rutas incluyen recorridos por el casco urbano —como el Parque del Cholado— y trayectos hacia sectores rurales específicos del corregimiento de San Vicente y La Estrella.

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¿Ha caído el turismo?

La percepción de inseguridad sí ha tenido impacto en la llegada de visitantes. De acuerdo con cifras entregadas por el Secretario de Turismo, el municipio pasó de recibir 110.000 visitantes en 2024 a 99.000 en 2025.

Aun así, desde la administración aseguran que el turismo continúa activo y que se mantiene el trabajo articulado con prestadores turísticos y autoridades para sostener la actividad en zonas habilitadas.

Qué sí se puede visitar

La estrategia de turismo seguro promueve principalmente experiencias en espacios específicos del municipio:

Parque del Cholado

Charco de la Ballena

Cascadas del Indio

Toboganes naturales de piedra

Recorridos en canoa en Villa Paz, Quinamayó y Robles

Humedales de la zona

El funcionario reiteró que el objetivo es recuperar la confianza de los visitantes y fortalecer el turismo como herramienta de transformación territorial.

La pregunta sigue abierta

Aunque el contexto de seguridad continúa marcando la conversación, la administración insiste en que el municipio sigue siendo visitable dentro de rutas organizadas.

“Una forma de vencer el conflicto es a través del turismo y comenzar a cambiar esa perspectiva”, concluyó el secretario.