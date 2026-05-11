Mono aullador hallado muerto en La Buitrera enciende alarmas por invasiones y afectación ambiental

Todo comenzó el pasado 8 de mayo, cuando se hizo público en redes sociales un video grabado por una mujer que encontró un mono aullador muerto cerca de su vivienda, en el corregimiento de La Buitrera, en Cali.

A partir de ese momento surgió una denuncia ciudadana ante la incertidumbre sobre las causas de la muerte de estos animales, que estarían siendo atacados por perros o incluso por personas cuando atraviesan un corredor natural en busca de alimento.

David Méndez, líder del sector rural, hizo un llamado a las autoridades ambientales y a la Secretaría de Seguridad de Cali para que se investigue lo que está ocurriendo. Según explicó, más allá de la muerte de los animales, es necesario revisar las causas estructurales, entre ellas, el incremento de invasiones y asentamientos ilegales en zonas donde no debería haber viviendas.

El líder aseguró que esta situación ya había sido denunciada ante la Secretaría de Seguridad, pero, según indicó, no se han tomado medidas concretas. Además, señaló que existe falta de claridad sobre cuál autoridad debe intervenir en la protección de la fauna silvestre, pues mientras unas entidades remiten la responsabilidad a otras, los casos continúan ocurriendo.

Aunque el hecho se hizo visible por el video difundido en redes sociales, habitantes del sector afirman que podrían existir más casos que nunca fueron reportados. Según relatan, en ocasiones las personas encuentran animales muertos y simplemente los apartan del camino sin denunciar lo ocurrido.

Otro de los puntos que preocupa a la comunidad es el impacto que estarían generando los asentamientos ilegales sobre el hábitat del mono aullador y otras especies silvestres.

“Es lamentable lo que hemos encontrado. Una vecina que salió a hacer sus oficios se encontró con un mono aullador ya mayor y es evidente que son mordiscos de los perros. Nosotros hemos tratado de que las autoridades que se asignan para este caso tengan en cuenta la importancia del mono aullador en los corregimientos y en la parte de los Farallones. Precisamente es un punto que es más arriba de La Sirena, vereda Los Mangos, corregimiento de La Buitrera, porque este es un corredor que ellos utilizan para alimentarse. Infortunadamente no hay en estos momentos una comisión o una especie de autoridad que limite la avanzada que hay, primero de deforestación y segundo de todas las anomalías con invasiones que han llegado al sector”, aseguró Méndez.

El líder afirmó que quienes viven desde hace años en la zona conocen la fauna que habita el sector, pero advirtió que muchos de los nuevos habitantes desconocen cómo convivir con estas especies, lo que podría derivar en maltrato o intentos de domesticación.

Como ejemplo, mencionó que anteriormente en la zona habitaba un “zorro negrito”, especie que ya no ha vuelto a ser vista. Lo mismo, asegura, ocurre con los guatines, que antes frecuentaban el lugar y actualmente han desaparecido.

Para el líder rural, lo que está ocurriendo con el mono aullador es especialmente preocupante debido a que su permanencia hace parte del equilibrio ecosistémico de los Farallones de Cali.

“Pedimos que las autoridades hagan algo para frenar esta invasión sin medida en los corregimientos, porque las autoridades nos están pivoteando de uno al otro. El Dagma dice que le corresponde a la CVC y la CVC dice que hasta que no se hagan derechos de petición ellos no pueden llegar”.

Según explicó Méndez, esto ocurre porque la zona rural de Cali está dividida entre distintas jurisdicciones ambientales, entre ellas el Dagma, la CVC y Parques Nacionales.

De acuerdo con el líder, el corredor natural utilizado por los monos aulladores atraviesa sectores como Los Mangos, Cristo Rey, Los Andes y La Leonera. Allí estos animales suelen desplazarse en familia mientras buscan alimento. Sin embargo, advirtió que el avance de la deforestación y el crecimiento de asentamientos ilegales están afectando gravemente ese tránsito natural.