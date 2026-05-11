Medellín estrena galería a cielo abierto dedicada al libro y la cultura

Medellín

El tradicional pasaje de La Bastilla, ubicado en el centro de Medellín, ha culminado un proceso de transformación que lo consolida como una de las galerías a cielo abierto más importantes de la ciudad. Con una intervención que abarca más de 1.500 metros cuadrados, el Centro Comercial del Libro y la Cultura ha renovado su infraestructura visual mediante la creación de 27 murales de gran formato. Este proyecto busca revitalizar un corredor histórico que durante décadas ha sido el epicentro del mercado bibliográfico y el punto de encuentro de intelectuales y libreros en la capital antioqueña.

La ejecución de esta propuesta artística fue el resultado de una articulación estratégica entre el Distrito de Medellín, el sector privado, organizaciones del sector solidario y los comerciantes locales. Muralistas tanto nacionales como internacionales fueron los encargados de plasmar obras que rinden tributo a la memoria literaria, destacando figuras de la talla de León de Greiff, Juan Rulfo, Dulce María Loynaz y Ángela Becerra. Además de los retratos, las paredes del pasaje ahora narran visualmente escenas inspiradas en clásicos universales como La Divina Comedia y la obra fundamental de la literatura colombiana, La Vorágine.

Más allá de la pintura, la intervención propone una experiencia sensorial completa al integrar la cultura del vinilo a través de una propuesta sonora que complementa el recorrido peatonal. Esta atmósfera busca atraer a nuevos públicos y turistas, incentivando la reactivación económica de los locales comerciales que habitan el pasaje.

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Al diversificar la oferta del sector, se fomenta un flujo constante de visitantes que no solo acuden por la compra y venta de libros, sino por el valor estético y cultural que ahora ofrece el entorno urbano renovado.

Este proyecto de renovación urbana resalta la importancia de la apropiación social del espacio público como motor de cambio colectivo. Al transformar un corredor tradicional en un museo habitable, la ciudad apuesta por la preservación de su identidad cultural y el cuidado de sus zonas emblemáticas. La iniciativa demuestra que la recuperación del Centro de Medellín depende de acciones integrales que unan el arte, el comercio y la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida en los espacios que se habitan cotidianamente.