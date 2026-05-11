Vin Diesel anuncia el desarrollo de una serie de televisión de la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’

Este lunes se confirmó el desarrollo de una serie de televisión de la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’.

El anuncio lo hizo el protagonista de la franquicia, Vin Diesel, en Nueva York el lunes, junto al presentador de “The Tonight Show”, Jimmy Fallon.

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¿Qué dijo Vin Diesel?

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes clásicos, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión, un ámbito que Fallon domina. Y tuve que esperar el momento adecuado…”, afirmó Diesel.

“Llegó el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisar todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en la televisión... La noticia que les traigo hoy es que Peacock estrenará cuatro series del universo de ‘Fast and Furious’”, agregó.

Diesel prometió que el programa honraría el legado de las películas y sería productor ejecutivo de la serie.

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Hasta la fecha, la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’ cuenta con 11 películas y la última, ‘Rápidos y furiosos: Por siempre’, se estrenará en 2028.

En conjunto, han recaudado más de 7 mil millones de dólares a nivel mundial.