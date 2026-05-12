Irán lanza ultimátum a Trump y exige aceptar su propuesta de paz

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf llamó a la Casa Blanca a aceptar el plan de paz para Oriente Medio luego de que Donald Trump calificara la propuesta como “inaceptable”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El jefe negociador iraní llamó a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf.

Una guerra costosa

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”, añadió el jefe negociador sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

En contexto: Trump califica “totalmente inaceptable” respuesta de Irán a plan de paz, ¿qué propone Teherán?

En Estados Unidos, la inflación en abril alcanzó su nivel más alto en tres años, debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, según datos publicados este martes que aumentan la presión sobre el gobierno en un año de elecciones legislativas de mitad de mandato.

El Pentágono indicó además este martes que el costo de la guerra con Irán se aproxima a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más que lo estimado hace dos semanas.

Cruce de declaraciones

Según varios medios, la propuesta estadounidense incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y establecía un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostiene que su respuesta pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años.

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El portavoz del Ministerio de Defensa, Reza Talaei-Nik, declaró a la agencia Irna que si Estados Unidos “no accede a las demandas legítimas y definitivas de la nación iraní en el ámbito diplomático, debe esperar que se repitan sus derrotas en el campo de batalla”.

“Un infierno para Israel”

En otro frente de la guerra, Líbano, siguen los combates entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá a pesar de un alto el fuego declarado el 17 de abril.

Dos socorristas murieron en un bombardeo israelí en el sur de Líbano, y las autoridades locales contabilizan cerca de 380 muertos desde el inicio del alto el fuego, así como más de 2.800 fallecidos desde que el país se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, tras disparos de misiles de Hezbolá contra Israel.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, reiteró las amenazas contra su enemigo a ultranza.

“No nos rendiremos”, afirmó en un comunicado. “No abandonaremos el campo de batalla y lo convertiremos en un infierno para Israel”, amenazó.