China acusa a EEUU de “difamar” países por la guerra en Irán antes de la visita de Trump

China acusó este lunes a Estados Unidos de “difamar” a otros países “aprovechando la situación de guerra” en Irán, después de que Washington sancionara a tres empresas satelitales chinas por supuestamente facilitar operaciones militares iraníes, en vísperas de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín “se opone firmemente” a las sanciones unilaterales “sin base en el derecho internacional” y aseguró que China defenderá los “derechos e intereses legítimos” de sus compañías.

Guo sostuvo asimismo que la prioridad pasa por “hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la reanudación del conflicto” en Irán y no por “vincular maliciosamente y difamar a otros países aprovechando la situación de guerra”, en respuesta a una pregunta sobre las sanciones estadounidenses.

El Departamento de Estado anunció el viernes sanciones contra las firmas chinas Chang Guang Satellite Technology, The Earth Eye y MizarVision, acusadas de proporcionar imágenes satelitales que habrían facilitado ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Preguntado sobre informaciones que apuntan a que Trump presionará a Xi sobre la posición china respecto a Irán durante la visita, Guo reiteró que la postura de Pekín “ha sido constante” y aseguró que China seguirá desempeñando un “papel constructivo” para promover un alto el fuego y favorecer negociaciones de paz.

Trump iniciará este miércoles una visita de Estado a China, la primera de un presidente estadounidense al país asiático en nueve años, durante la cual se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en un momento marcado por una frágil tregua comercial y por las tensiones derivadas de la guerra en Irán.