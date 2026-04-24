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24 abr 2026 Actualizado 13:59

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Trump no quería cambio de régimen en Irán, su objetivo era afectar la capacidad nuclear: Mike Lyons

En 6AM W de Caracol Radio estuvo el Mayor en retiro Mike Lyons, quien se refirió a la Guerra de Irán con Estados Unidos.

Trump no quería cambio de régimen en Irán, su objetivo era afectar la capacidad nuclear: Mike Lyons

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Daniela Puerto

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"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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