Insólito error por el que Cristiano Ronaldo no se consagró campeón de Arabia Saudita con Al-Nassr

Un gol en propia puerta de Bento en el minuto 98 le negó la victoria a Al-Nassr en el clásico del fútbol saudí frente al Al-Hilal (1-1) y evitó que el conjunto de Jorge Jesús pudiera cantar el alirón para proclamarse campeón de la Liga Profesional Saudí a falta de dos jornadas, aplazando la consecución del primer título liguero de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

Un error garrafal en el último suspiro del portero brasileño de Al-Nassr, al que se le escapó un balón aéreo procedente de un saque de banda que acabó introduciéndose en su portería, significó el empate de Al-Hilal en un partido trascendental en la lucha por el campeonato.

El cuadro que dirige el italiano Simone Inzaghi se sitúa así como segundo clasificado con 78 puntos y dos partidos por disputar, cinco menos que el conjunto de la estrella lusa, que es líder con 83 puntos y continúa dependiendo de sí mismo a pesar de que solo tiene un único encuentro por jugar ante el Damac.

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¿Cómo fue el gol de Al-Hilal sobre Al-Nassr en el duelo definitivo de la Liga Saudí?

Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada dentro del área rival para asestar el primer zarpazo y hacer el primero con un disparo que se coló junto al poste derecho de la portería de Bono. La alegría duró hasta el tiempo de reposición del minuto 90 con el error garrafal de Bento, que firmó un autogol tras un saque de banda que situó el 1-1 en el minuto 98 y le costó la victoria Al Nassr. Véalo acá:

Cristiano Ronaldo, que no pudo ver puerta en todo el encuentro, fue sustituido en el minuto 83 y asistió desde el banquillo el error de su compañero. El delantero luso tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado con la disputa en su propio estadio frente al G-Osaka japonés de la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia.

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