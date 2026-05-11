Reykon anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá y confirma su regreso a los escenarios

Andrés Felipe Robledo Lodono "Reykon" posa durante el pesaje para Triller Fight Club en el Mercedes-Benz Stadium el 16 de abril de 2021 en Atlanta, Georgia. (Foto de Al Bello/Getty Images) / Al Bello

A la larga lista de conciertos que llegarán a la capital en los próximos meses, se suma ahora el nombre de Reykon.

Uno de los artistas fundamentales en la historia del reggaetón colombiano, anunció su primer concierto en solitario en el Movistar Arena.

El cantante antioqueño apareció como invitado especial durante la segunda fecha del concierto de Kapo en el Movistar Arena de Bogotá.

Desatando la euforia del público que no esperaba verlo sobre la tarima.

Entre clásicos, nostalgia evidente en los asistentes, Reykon recordó por qué sigue siendo una figura clave del movimiento urbano nacional.

Durante el show, Kapo le dedicó sentidas palabras, destacando su aporte a la construcción del género en Colombia y reconociéndolo como uno de los artistas que abrió camino para las nuevas generaciones.

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El momento culminó con el anuncio que muchos esperaban: Reykon confirmó que, por primera vez, se presentará en solitario en el Movistar Arena.

Revelando así su regreso a un escenario masivo en la capital después de varios años.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fanáticos celebraron el anuncio y destacaron la importancia de este paso en la trayectoria del cantante paisa.

Reykon continúa fortaleciéndose como una de las figuras más representativas del reggaetón hecho en Colombia.

En los últimos meses ha compartido escenario con artistas como J Balvin y Kapo, reafirmando su vigencia.

El anuncio de este concierto se suma a una temporada especialmente activa para el género urbano en Bogotá.

El 2026 buscar será año que recibirá presentaciones de artistas internacionales y nacionales de alto nivel, confirmando el gran momento que vive la ciudad como epicentro del entretenimiento en vivo.