Toca manejar impactos a problemas que el Gobierno evade: Distrito por llegada de indígenas a Bogotá

Unos 400 indígenas pertenecientes al pueblo Misak viajaron desde el municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, hasta Bogotá, para reclamarle al Gobierno Nacional por el incumpliendo de varios acuerdos relacionados con la formalización y entrega de tierras.

Sobre esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo le reclamó al Gobierno Nacional por la llegada de la comunidad indígena.

“La llegada de cada una de esas protestas significa que nos toca disponer las capacidades de movilidad, disponer las capacidades de la policía metropolitana, disponer las capacidades del Distrito, para poderle manejar los impactos a las problemáticas que el Gobierno sistemáticamente evade”, dijo.

Hombres, mujeres y niños llegaron el 10 chivas cargadas con víveres y leña e instalaron un campamento en las inmediaciones a la Agencia Nacional de Tierras y el Centro Administrativo Nacional, CAN.

“Han sido reiterados los incumplimientos durante estos cuatro años de gobierno, partiendo de la buena fe hemos cedido tras movilizaciones anteriores, y esos acuerdos quedaron por escrito, sin embargo, no han sido efectivos las garantías del gobierno para cumplir con los derechos que nos corresponden”, le dijo a Caracol Radio Luis Yalanda, líder indígena Misak.

La comunidad manifestó que permanecerán en este punto de la ciudad de manera indefinida, hasta poder dialogar con el presidente Gustavo Petro, el Ministro del interior Armando Benedetti y el director de la ANT es Juan Felipe Harman, y hasta recibir respuestas sobre lo pactado.