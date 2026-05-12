Gobierno y comunidades discutirán crisis del agua en Boyacá

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizará en Duitama una jornada de diálogo regional enfocada en el acceso al agua, el saneamiento básico y la defensa del territorio. El encuentro se desarrollará en el centro cultural Culturama y reunirá a comunidades, instituciones públicas, organizaciones sociales y actores relacionados con la prestación de servicios públicos y la protección ambiental. La actividad busca construir rutas de trabajo frente a las problemáticas que afectan el abastecimiento de agua en diferentes municipios del departamento.

Daniel Francisco Niño Martínez, asesor del despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, explicó que el propósito principal es identificar las principales dificultades que enfrenta la región en materia hídrica y promover espacios de articulación entre instituciones y ciudadanía. «...Queremos propiciar un diálogo con todos los actores, agentes e instituciones que tienen que ver con el agua como bien común para identificar las principales problemáticas que la región enfrenta en esta materia...», señaló durante la entrevista concedida a Caracol Radio.

El funcionario indicó que el Ministerio ya adelantó recorridos y encuentros previos con alcaldías, organizaciones sociales y entidades ambientales en Boyacá, donde encontraron problemáticas relacionadas con la defensa del territorio, los acueductos comunitarios, el abastecimiento de agua potable y las dinámicas ambientales. «...Las problemáticas que hemos podido recabar son bastantes...», afirmó Niño Martínez, quien aclaró que no todas las situaciones pueden ser abordadas directamente por el Ministerio debido a las competencias legales de otras entidades.

Según explicó el asesor del Viceministerio, uno de los objetivos del encuentro será establecer mecanismos de articulación interinstitucional que permitan avanzar en soluciones regionales. «...Queremos encontrar por dónde podemos empezar a convocar mesas técnicas, diálogos regionales e interinstitucionales para resolver las dinámicas ambientales y las que tienen que ver con abastecimiento de agua potable y saneamiento básico...», manifestó el funcionario, quien reiteró que el agua será abordada como un derecho fundamental y un bien común para las comunidades boyacenses.