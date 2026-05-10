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10 may 2026 Actualizado 20:32

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Cali

Alertan amenazas con la intención de “incendiar” el concejo Municipal de Cali

Los concejales solicitan intervención de los organismos de seguridad, además de elevar el tema a nivel de Fiscalía.

Daniella Plaza, presidenta del Concejo, aclaró “que en las sesiones también hay ciudadanos, funcionarios del gobierno, medios de comunicación y entidades como la Contraloría y la Personería”.

Daniella Plaza, presidenta del Concejo, aclaró “que en las sesiones también hay ciudadanos, funcionarios del gobierno, medios de comunicación y entidades como la Contraloría y la Personería”.

Daniella Plaza, presidenta del Concejo, aclaró “que en las sesiones también hay ciudadanos, funcionarios del gobierno, medios de comunicación y entidades como la Contraloría y la Personería”.
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Este fin de semana se denunciaron presuntas amenazas contra los concejales de Cali, al conocerse presuntas amenazas de incendiar el recinto con los concejales adentro.

El concejal Fabio Arroyave, indicó que urge mirar la seguridad de los concejales y del recinto donde hoy sesiona el Concejo.

Me parece grave que tras del debate de querer hacer política para llegar al Concejo, se quiera atemorizar a los actuales concejales. Creo que todo tiene un límite, por tanto los organismos de seguridad deben tomar acciones inmediatas sobre este andamiaje que se hacen en redes por parte de actores que quieren llegar acá”, aseveró Arroyave.

Daniella Plaza Saldarriaga, presidenta del Concejo, informó que la seguridad del recinto donde funciona temporalmente la corporación está garantizada, luego de una conversación con el comandante de la Policía Metropolitana, Herbert Luguiy Benavides Valderrama.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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