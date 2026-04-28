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28 abr 2026 Actualizado 01:36

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Gobierno asegura que no suspenderá expedición de pasaportes: van más de 132.000 en abril

Pasaporte de Colombia. / Cancillería

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Laura Duarte@laurad_duarte

La Cancillería informó que no habrá interrupciones en la expedición de pasaportes, pese a que el contrato con el actual operador vence el 30 de abril. El Gobierno aseguró que el nuevo modelo ya está en transición y que entre el 1 y 26 de abril se han expedido 132.699 pasaportes.

Y es que el contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, finaliza el próximo 30 de abril.

Según la Cancillería, las condiciones contractuales no afectan la continuidad del servicio, ya que el nuevo modelo de expedición avanza.

Además, de acuerdo con la Cancillería, la expedición de 132.699 pasaportes evidencia un avance sostenido en la atención de la demanda.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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